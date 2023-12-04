Патч 2.1 станет прощальным крупным обновлением для Cyberpunk 2077 — CD Projekt RED переключается на сиквел и The Witcher 4

Завтрашнее обновление 2.1 для ролевого боевика Cyberpunk 2077 будет примечательно не только из-за долгожданного добавления в игру системы метро, но и из-за своего места в контексте пострелизной поддержки проекта. Источник изображения: Steam (Inumaki)

Источник: 3dnews.ru