Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам

Якуб Кичиньский (Jakub Kicinski), мэйнтейнер сетевой подсистемы ядра Linux, отказался принимать патчи от Сергея Сёмина, мотивируя свои действия тем, что он чувствует себя некомфортно, принимая изменения от сотрудников Baikal Electronics или для оборудования данной компании (компания находится под международными санкциями). Сергею рекомендовано воздержаться от участия в разработке сетевой подсистемы ядра Linux до получения уведомления. В патчах для сетевого драйвера STMMAC была реализована поддержка GMAC и X-GMAC SoC Baikal, а также предложены общие исправления для упрощения кода драйвера.

Поддержка российского процессора Baikal-T1 и основанной на нём системы на кристалле BE-T1000 включена в ядро Linux начиная с ветки 5.8. Процессор Baikal-Т1 содержит два суперскалярных ядра P5600 MIPS 32 r5, работающих на частоте 1.2 ГГц. Чип содержит кэш L2 (1 Мб), контроллер памяти DDR3-1600 ECC, 1 порт 10Gb Ethernet, 2 порта 1Gb Ethernet, контроллер PCIe Gen.3 х4, 2 порта SATA 3.0, USB 2.0, GPIO, UART, SPI, I2C. Процессор предоставляет аппаратную поддержку виртуализации, инструкции SIMD и интегрированный аппаратный ускоритель криптографических операций, поддерживающий ГОСТ 28147-89. Чип разработан с использованием лицензированного у компании Imagination Technologies блока процессорного ядра MIPS32 P5600 Warrior.



Источник: opennet.ru