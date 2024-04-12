Первая бета-версия Android 15

Компания Google начала бета-тестирование открытой мобильной платформы Android 15. Релиз Android 15 ожидается в третьем квартале 2024 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6a/6 Pro, Pixel 7/7a/7 Pro, Pixel 8/8a/8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

Изменения в Android 15 Beta1 по сравнению со второй предварительной версией:

В операционную систему встроена возможность архивирования редко используемых приложений для высвобождения занимаемого ими пространства на накопителе. При возникновении потребности в приложении его можно вернуть из архива. Приложения с полномочиями REQUEST_DELETE_PACKAGES теперь могут вызвать метод requestArchive для запроса архивирования установленного пакета, что приведёт удалению пакета APK и всех файлов из кэша, но сохранит ярлык и связанные с приложением пользовательские данные. При попытке запуска заархивированного приложения оно заново будет загружено и восстановлено.

По умолчанию обеспечено отображение приложений в режиме «от края до края», позволяющего выводить информацию на всей видимой области экрана, не упираясь в границы верхней панели состояния и нижней навигационной панели (данные панели выглядят полупрозрачными и перекрывают содержимое приложения). Для отображения содержимого за системными панелями теперь не нужно явно вызывать функции Window.setDecorFitsSystemWindows(false) и EnableEdgeToEdge().

Продолжена работа по упрощению использования телефона с поддержкой NFC для оплаты товаров одним касанием (tap to pay). Приложения теперь могут регистрировать отпечаток (fingerprint) на поддерживаемых устройствах для получения уведомлений о связанной с NFC активности при одновременном использовании на устройстве нескольких приложений, работающих с NFC.

Добавлен класс ProfilingManager, позволяющий запросить из приложения данные профилирования. Например, можно получить доступ к дампам памяти в куче, сведениям об использовании кучи и активности в стеке.

Добавлен API E2eeContactKeysManager для управления ключами сквозного шифрования (E2EE) в приложениях. Интеграция E2eeContactKeysManager в адресную книгу позволяет предоставить пользователю централизованный интерфейс для управления публичными ключами адресатов, а также верификации этих ключей.

Добавлена дополнительная защита от вредоносной активности фоновых приложений, нацеленных на активацию других приложений, повышение их привилегий и злоупотребление взаимодействием с пользователем.

Источник: opennet.ru