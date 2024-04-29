Первая ступень ракеты SpaceX Falcon 9 утонула после 20-го успешного запуска

Аэрокосмическая компания SpaceX продолжает регулярно выполнять космические пуски, выводя на орбиту Земли свои собственные спутники Starlink, а также аппараты других заказчиков. На этих выходных в космос отправился навигационный спутник Galileo, а SpaceX вместе с этим повторила рекорд повторного использования первых ступеней ракет-носителей Falcon 9. Задействованная в рамках этой миссии первая ступень использовалась при проведении орбитальных пусков в 20-й раз. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru