Первая за годы новая Batman: Arkham оказалась VR-эксклюзивом — анонсирована Batman: Arkham Shadow

Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady Studios оказалась сомнительным наследником серии Batman: Arkham, но и анонсированная сегодня, 1 мая, игра Batman: Arkham Shadow исполнением желаний фанатов наверняка тоже не станет. Источник изображений: Oculus Studios

Источник: 3dnews.ru