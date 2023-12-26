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Первую материнскую плату с AMD Socket AM5 и стандартом питания ATX12VO выпустит MSI в наступающем году

Компания MSI в следующем году расширит ассортимент продуктов, поддерживающих новый стандарт питания ATX12VO. Производитель готовит к выпуску соответствующую материнскую плату на чипсете AMD B650 с процессорным разъёмом Socket AM5, а также блок питания. Источник изображений: MSI
Источник: 3dnews.ru

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