Первую материнскую плату с AMD Socket AM5 и стандартом питания ATX12VO выпустит MSI в наступающем году

Компания MSI в следующем году расширит ассортимент продуктов, поддерживающих новый стандарт питания ATX12VO. Производитель готовит к выпуску соответствующую материнскую плату на чипсете AMD B650 с процессорным разъёмом Socket AM5, а также блок питания. Источник изображений: MSI

Источник: 3dnews.ru