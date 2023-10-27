Первые результаты портирования Cinnamon на Wayland

Разработчики проекта Linux Mint объявили о работе по адаптации пользовательской оболочки Cinnamon для функционирования в окружении на базе протокола Wayland. Экспериментальная поддержка Wayland появится в выпуске Cinnamon 6.0, запланированном на ноябрь, а опциональный сеанс с Cinnamon на базе Wayland будет предложен для тестирования в выпуске Linux Mint 21.3, который ожидается в декабре.

Портирование пока находится на начальной стадии и многие возможности, доступные при запуске Cinnamon в окружении на базе X.org, пока отсутствуют или некоррентно работают в сеансе на базе Wayland. При этом при запуске в Wayland-окружении уже работает управление окнами и виртуальными рабочими столами, а также запускается большая часть приложений и компонентов, включая файловый менеджер и панель.

Довести работу Cinnamon в окружении Wayland до полной готовности планируется до выпуска Linux Mint 23, который будет сформирован в 2026 году. После этого разработчики рассмотрят возможность перехода на использование сеанса на базе Wayland по умолчанию. Предполагается, что двух лет хватит на то, чтобы отладить работу в Wayland и устранить все имеющиеся проблемы.



Источник: opennet.ru