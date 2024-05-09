Первые тесты процессора Apple M4 показали прирост производительности до 25 % относительно M3

На днях компания Apple представила новый мобильный процессор M4 собственной разработки, оснащённый мощным ИИ-движком. Чип дебютировал в составе новых флагманских планшетов iPad Pro с OLED-экраном. Недавно процессор отметился в тесте производительности Geekbench v6. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru