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Первые тесты процессора Apple M4 показали прирост производительности до 25 % относительно M3

На днях компания Apple представила новый мобильный процессор M4 собственной разработки, оснащённый мощным ИИ-движком. Чип дебютировал в составе новых флагманских планшетов iPad Pro с OLED-экраном. Недавно процессор отметился в тесте производительности Geekbench v6. Источник изображения: Apple
Источник: 3dnews.ru

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