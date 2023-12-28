Первые в мире электромобили на натрий-ионных батареях сошли с конвейера китайской JAC

Китайский автопроизводитель JAC (Anhui Jianghuai Automobile) выпустил первые серийные электромобили, использующие в качестве источника энергии натрий-ионные аккумуляторы — Yiwei EV (бывший Sehol E10X). Эта технология может стать переломной не только для удешевления электромобилей, но в целом для снижения цен на перезаряжаемые устройства и уменьшения мировой потребности в добыче лития. Источник изображений: JAC

Источник: 3dnews.ru