Первый бета-выпуск мобильной платформы Android 13

Компания Google представила первую бета-версию открытой мобильной платформы Android 13. Релиз Android 13 ожидается в третьем квартале 2022 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 6/6 Pro, Pixel 5/5a 5G, Pixel 4 / 4 XL / 4a / 4a (5G). Для установивших первый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Изменения в Android 13-beta1 по сравнению со второй предварительной версией:

Обеспечено выборочное предоставление полномочий для доступа к мультимедийным файлам. Если раньше при необходимости чтения мультимедийных файлов из локального хранилища приходилось предоставлять право READ_EXTERNAL_STORAGE, открывающее доступ ко всем файлам, то теперь можно по отдельности предоставить доступ к изображениям (READ_MEDIA_IMAGES), звуковым файлам (READ_MEDIA_AUDIO) или видео (READ_MEDIA_VIDEO).

Для приложений, генерирующих ключи, API Keystore и KeyMint теперь предоставляют более детальные и точные индикаторы ошибок и позволяют использовать исключения java.security.ProviderException для перехвата ошибок.

В AudioManager добавлен API для маршрутизации звука, позволяющий определить каким образом будет обработан звуковой поток. Добавлен метод getAudioDevicesForAttributes() для получения списка устройств, в через которые возможен вывод звука, а также метод getDirectProfilesForAttributes() для определения возможности прямого воспроизведения звуковых потоков.

Источник: opennet.ru