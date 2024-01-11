Первый кандидат в релизы KDE 6

Началось тестирование кандидата в релизы пользовательского окружения KDE Plasma 6, библиотек KDE Frameworks 6 и коллекции приложений KDE Gear 6. Кандидат в релизы ознаменовал переход на финальную стадию тестирования перед релизом, намеченным на 28 февраля. Для оценки работы KDE 6 можно воспользоваться сборками от проекта KDE Neon или пакетами для Fedora.

Ключевым изменением в ветке KDE 6 является переход на Qt 6, изменение некоторых базовых настроек, проведение чистки устаревших возможностей и поставка обновлённого базового набора библиотек и runtime-компонентов KDE Frameworks 6, формирующего программный стек KDE. По умолчанию в KDE Plasma 6 предложен сеанс, использующий протокол Wayland, новый интерфейс переключения между задачами и плавающий режим показа панели, при котором имеются видимые отступы между панелью и границами экрана. Из изменений поведения выделяется переход на двойной щелчок мышью для открытия файлов и каталогов и отключение возможности переключения виртуальных рабочих столов через прокрутку на рабочем столе.

Из функциональных изменений можно отметить перевод оболочки, библиотек и приложений c виджетов Kirigami.AbstractListItem на Kirigami.BasicListItem, реализацию раздельного управления цветом для каждого экрана, возвращение эффекта для навигации по рабочим столам в форме вращающегося куба, изменение оформления менеджера приложений Discover, модернизацию конфигуратора и интерфейса настройки панели, возможность разблокировки экрана при помощи смарткарты или отпечатка пальца, поддержку HDR в играх.