Первый пациент Neuralink с мозговым имплантом продемонстрировал, как играет в шахматы на компьютере

В январе этого года первый парализованный доброволец перенёс операцию по установке в черепную коробку импланта Neuralink, который позволил ему научиться управлять курсором на ноутбуке буквально при помощи мысли. Компания на этой неделе опубликовала видео, демонстрирующие обретённые после этой операции добровольцем новые физические возможности. Источник изображения: Neuralink, X

Источник: 3dnews.ru