Первый пилотируемый полёт космического корабля Boeing Starliner может состояться 1 мая

Первый испытательный полёт космического корабля Starline компании Boeing с экипажем на борту (Crew Flight Test, CFT) может начаться 1 мая, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США. Источник изображения: NASA

Источник: 3dnews.ru