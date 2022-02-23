Первый релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, использующего Linux вместо FreeBSD

Компания iXsystems, развивающая дистрибутив для быстрого развёртывания сетевых хранилищ FreeNAS и основанные на нём коммерческие продукты TrueNAS, опубликовала первый стабильный релиз дистрибутива TrueNAS SCALE, примечательный использованием ядра Linux и пакетной базы Debian, в то время как все ранее выпускаемые продукты данной компании, в том числе TrueOS (бывший PC-BSD), основывались на FreeBSD. Как и TrueNAS CORE (FreeNAS) новый продукт может быть загружен и использован бесплатно. Размер iso-образа 1.5 ГБ. Разработка специфичных для TrueNAS SCALE сборочных сценариев, web-интерфейса и прослоек ведётся на GitHub.

Разработка и поддержка TrueNAS CORE (FreeNAS) на базе FreeBSD будет продолжена — решения на основе FreeBSD и Linux будут сосуществовать и дополнять друг друга, используя общую кодовую базу инструментария и типовой web-интерфейс. В качестве файловой системы в TrueNAS SCALE применяется ZFS (OpenZFS). Предоставление дополнительной редакции на базе ядра Linux объясняется желанием реализовать некоторые идеи, недостижимые при использовании FreeBSD. Примечательно, что это не первая подобная инициатива — в 2009 году от FreeNAS уже отделился дистрибутив OpenMediaVault, который был переведён на ядро Linux и пакетную базу Debian.

Одним из ключевых улучшений в TrueNAS SCALE стала возможность создавать хранилища, размещаемые на нескольких узлах, в то время как TrueNAS CORE (FreeNAS) позиционируется как решение на базе одного сервера. Кроме увеличения масшатабируемости TrueNAS SCALE также отличается использованием изолированных контейнеров, упрощением управления инфраструктурой и пригодностью для создания программно-определяемых инфраструктур. В TrueNAS SCALE предоставляется поддержка контейнеров Docker, виртуализации на базе KVM и масштабирования ZFS на несколько узлов при помощи распределённой файловой системы Gluster.

Для организации доступа к хранилищу поддерживается SMB, NFS, iSCSI Block Storage, S3 Object API и Cloud Sync. Для обеспечения защищённого доступа подключение может осуществляться через VPN (OpenVPN). Хранилище может быть развёрнуто на одном узле и в дальнейшем при увеличении потребностей постепенно горизонтально расширяться через добавление дополнительных узлов.

Кроме выполнения задач, связанных с организацией работы хранилища, узлы также могут использоваться для предоставления сервисов и запуска приложений в контейнерах, оркестируемых при помощи платформы Kubernetes, или в виртуальных машинах на базе KVM. В дальнейшем планируется ввести в строй каталог готовых контейнеров с дополнительными приложениями, такими как NextCloud и Jenkins. Из планов на будущее также упоминается поддержка OpenStack, K8s, KubeVirt, pNFS, Wireguard, масштабирования снапшотов ФС и репликация.