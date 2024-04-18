Первый сторонний магазин iOS-приложений стал доступен в Евросоюзе

Не так давно СМИ писали о запуске бета-версии магазина цифрового контента AltStore PAL, который представляет собой альтернативу App Store. Теперь же было объявлено, что платформа официально запущена в Евросоюзе и доступна жителям региона. Источник изображения: AltStore PAL

Источник: 3dnews.ru