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Первый сторонний магазин iOS-приложений стал доступен в Евросоюзе

Не так давно СМИ писали о запуске бета-версии магазина цифрового контента AltStore PAL, который представляет собой альтернативу App Store. Теперь же было объявлено, что платформа официально запущена в Евросоюзе и доступна жителям региона. Источник изображения: AltStore PAL
Источник: 3dnews.ru

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