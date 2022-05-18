Первый выпуск дистрибутива openSUSE Leap Micro

Разработчики проекта openSUSE представили первый выпуск новой редакции дистрибутива openSUSE — «Leap Micro», основанной на наработках проекта MicroOS. Дистрибутив openSUSE Leap Micro позиционируется как community-версия коммерческого продукта SUSE Linux Enterprise Micro 5.2, чем и объясняется необычный номер первой версии — 5.2, который выбран для синхронизации нумерации выпусков в обоих дистрибутивах. Время поддержки выпуска openSUSE Leap Micro 5.2 составит 4 года.

Для загрузки доступны сборки для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64), поставляемые как с инсталлятором (Offline-сборки, размером 370МБ), так и в форме готовых загрузочных образов: 570МБ (преднастроенный), 740МБ (с Real-Time ядром) и 820МБ. Образы могут запускаться под управлением гипервизоров Xen и KVM или поверх оборудования, включая платы Raspberry Pi. Для настройки можно использовать инструментарий cloud-init для передачи настроек при каждой загрузке или Combustion для выставления настроек во время первой загрузки.

Ключевой особенностью Leap Micro является механизм атомарной установки обновлений, которые загружаются и применяются автоматически. В отличие от атомарных обновлений на базе ostree и snap, используемых в Fedora и Ubuntu, в openSUSE Leap Micro вместо построения отдельных атомарных образов и развёртывания дополнительной инфраструктуры доставки применяются штатный пакетный менеджер и механизм снапшотов в ФС. Для обновления ядра Linux без перезапуска и приостановки работы поддерживаются live-патчи.

Корневой раздел монтируется в режиме только для чтения и не меняется в процессе работы. В качестве файловой системы используется Btrfs, снапшоты в которой служат основой для атомарного переключения между состоянием системы до и после установки обновлений. В случае возникновения проблем после применения обновлений можно откатить систему в предыдущее состояние. Для запуска изолированных контейнеров в состав интегрирован инструментарий с поддержкой runtime Podman/CRI-O и Docker.

Среди областей применения Leap Micro упоминается использование в качестве базовой системы для платформ виртуализации и контейнерной изоляции, а также применение в децентрализованных окружениях и системах на основе микросервисов. Leap Micro также является важным звеном в формировании следующего поколения дистрибутива SUSE Linux, в котором планируют разделить базовую основу дистрибутива на две части: урезанную «host OS» для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах.

Новая концепция подразумевает, что в «host OS» будут развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх «host OS» и изолированных друг от друга.



Источник: opennet.ru