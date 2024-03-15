Первый выпуск дистрибутива TileOS

Доступен выпуск дистрибутива TileOS 1.0 «T-Rex», построенного на пакетной базе Debian и предлагающего рабочий стол, использующий мозаичные оконные менеджеры. TileOS преследует те же цели, что и дистрибутив Ubuntu Sway Remix (развивается тем же автором), предлагая готовый к использованию интерфейс, не требующий дополнительной настройки и ориентированный как на опытных пользователей Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров, не тратя большое количество времени на их настройку.

Однако, в отличии от Ubuntu Sway Remix, TileOS гораздо более открыт для различных изменений и кастомизаций, а также избавлен от каких-либо потенциальных проблем с авторскими правами (Ubuntu Sway Remix использует зарегистрированные товарные знаки Canonical, но официального ответа по поводу включения дистрибутива в официальное семейство Ubuntu до сих пор не получено). Для загрузки подготовлены сборки для архитектуры amd64 (в будущем планируется обеспечить поддержку arm64, в частности плат Raspberry Pi). Исходный код компонентов TileOS доступен на GitLab.

Основное внимание в TileOS уделяется оконным менеджерам, использующим протокол Wayland. Официально представлены редакции с рабочими столами Sway и River, в разработке находятся редакции с SwayFX (форк Sway, дополненный различными эффектами рабочего стола) и Qtile. Дистрибутив использует пакетную базу Debian Stable, однако из тестовой ветки переносятся различные улучшения, более свежие версии некоторого ПО и графических драйверов. Помимо этого, в состав включён ряд исправлений, оптимизирующих работу дисковой подсистемы и памяти, а также перенесены некоторые улучшения из Ubuntu, например монтирование дисков в файловом менеджере без запроса пароля, и другие.

Ключевые особенности TileOS:

Ядро Linux 6.6.15 с улучшенным временем отклика (опция CONFIG_HZ=1000, в Debian используется CONFIG_HZ=300).

Набор открытых видеодрайверов, Mesa 23.2.1 и Xwayland 23.2.2.

По умолчанию задействован механизм Zram, с использованием алгоритма сжатия zstd.

Предустановлено большое число несвободных драйверов и прошивок (firmware), что существенно расширяет поддержку различного оборудования.

По умолчанию подключены репозитории с дополнительным ПО, таким как VirtualBox, Visual Studio Code, Librewolf, OnlyOffice и Brave.

Реализована возможность выбора дополнительного ПО в установщике Calamares.

В качестве реализации системной шины D-Bus задействован D-Bus Broker.

В качестве звукового сервера задействован PipeWire.

Управление пользовательскими сеансами осуществляется средствами systemd, что позволяет корректно завершать запущенные приложения и компоненты при перезагрузке, выключении или выходе из системы, а также обеспечить корректную обработку автозапуска приложений.

В качестве демона OOM Killer в редакции Sway задействован systemd-oomd. В остальных редакциях используется EarlyOOM.

Для оформления приложений задействована единая тема Catppuccin, использующая мягкие пастельные цвета.

Особенности редакции Sway:

Рабочий стол развивается параллельно с дистрибутивом Ubuntu Sway Remix, обеспечивается взаимный перенос тех или иных изменений.

Задействованы многие утилиты из проекта NWG-Shell, такие как скрипт автоматической раскладки окон Autotiling, полноэкранное меню приложений nwg-drawer, утилита для настройки параметров дисплея nwg-displays, утилита для настройки внешнего вида nwg-look, менеджер сеансов nwg-bar и nwg-wrapper, позволяющий выводить на рабочий стол содержимое любых скриптов (через него реализована подсказка по используемым в дистрибутиве горячим клавишам).

Предустановлен минимальный набор компонентов, включающий файловый менеджер PcmanFM-Qt, текстовый редактор Pluma, эмулятор терминала Alacritty, архиватор Engrampa и другие. Дополнительное ПО предлагается выбрать на этапе установки системы, либо установить непосредственно после установки системы

Особенности редакции River

Задействован динамический оконный менеджер River, написанный на языке zig и вобравший себя многое из DWM, Awesome и Bwpwm. River отличается простотой настройки (файл конфигурации — обычный shell-скрипт, последовательно выполняющий команды для шины IPC riverctl), широкой гибкостью и меньшим потреблением ресурсов, чем Sway. Поскольку River находится в стадии активной разработки, и пока значительно уступает в функциональном плане Sway, редакция TileOS River носит экспериментальный характер.

Как и в редакции Sway, задействованы компоненты проекта NWG-Shell, кроме тех, что явно не поддерживают River (например вместо nwg-displays используется wdisplays).

Источник: opennet.ru