ProHoster > Блог > Новости интернета > Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

Опубликован первый выпуск композитного сервера Niri. Проект создан под впечатлением от GNOME-расширения PaperWM и реализует метод мозаичной (tiling) компоновки, при котором окна группируются в бесконечно прокручиваемую на экране ленту. Открытие нового окна приводит к расширению ленты, а ранее добавленные окна никогда не меняют свой размер. Код проекта написан на языке Rust и распространяется под лицензией GPLv3. Пакеты собраны для Fedora, NixOS , Arch Linux и FreeBSD.

Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland

В качестве причины создания отдельного композитного менеджера отмечается невозможность реализации в PaperWM раздельной работы с мониторами из-за особенностей GNOME Shell (привязка к глобальным оконным координатам). Основным отличием Niri от PaperWM является привязка к каждому монитору собственной ленты окон, которые не пересекаются между собой. Niri поддерживает HiDPI и может работать на системах с несколькими GPU (например, гибридных системах с дискретной видеокартой и встроенным GPU).

Виртуальные рабочие столы в Niri создаются динамически (как в GNOME) и размещаются вертикально (лента окон вращается горизонтально, а лента рабочих столов — вертикально). На каждом мониторе может отображаться независимый набор виртуальных рабочих столов. Для переключения между рабочими столами можно использовать управляющие жесты на тачпаде. При отключении монитора раскладка виртуальных рабочих столов запоминается и переносится на оставшийся монитор, а при возвращении монитора восстанавливается в исходное состояние.

Имеется встроенный интерфейс для создания скриншотов и записи скринкастов (для доступа используется xdg-desktop-portal-gnome). Для запуска приложений X11 предусмотрена возможность задействования DDX-сервера Xwayland. Настройка осуществляется через файл конфигурации, позволяющий изменять базовые параметры окружения, такие как ширина рамок, отступы, режимы вывода и размеры окон. Изменения конфигурации применяются на лету без перезапуска композитного сервера.

Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland
Первый выпуск композитного сервера Niri, использующего Wayland


Источник: opennet.ru

Добавить комментарий