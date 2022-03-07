Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland

Представлен первый выпуск LWQt, варианта пользовательской оболочки LXQt 1.0, переведённого на использование протокола Wayland вместо X11. Как и LXQt проект LWQt преподносится как легковесное, модульное и быстрое пользовательское окружение, придерживающееся методов классической организации рабочего стола. Код проекта написан на языке С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией LGPL 2.1.
В состав первого выпуска вошли следующие компоненты, адаптированные для работы в окружении на базе Wayland (остальные компоненты LXQt используются без модификации):
- LWQt Mutter — композитный менеджер на базе Mutter.
- LWQt KWindowSystem — библиотека для работы с оконными системами, перенесена из KDE Frameworks 5.92.0.
- LWQt QtWayland — Qt-модуль с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении Wayland, перенесён из Qt 5.15.2.
- LWQt Session — менеджер сеансов.
- LWQt Panel — панель.
- LWQt PCManFM — файловый менеджер.
Источник: opennet.ru