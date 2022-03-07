Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland

Представлен первый выпуск LWQt, варианта пользовательской оболочки LXQt 1.0, переведённого на использование протокола Wayland вместо X11. Как и LXQt проект LWQt преподносится как легковесное, модульное и быстрое пользовательское окружение, придерживающееся методов классической организации рабочего стола. Код проекта написан на языке С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией LGPL 2.1.

В состав первого выпуска вошли следующие компоненты, адаптированные для работы в окружении на базе Wayland (остальные компоненты LXQt используются без модификации):