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Первый выпуск LWQt, варианта оболочки LXQt на базе Wayland

Представлен первый выпуск LWQt, варианта пользовательской оболочки LXQt 1.0, переведённого на использование протокола Wayland вместо X11. Как и LXQt проект LWQt преподносится как легковесное, модульное и быстрое пользовательское окружение, придерживающееся методов классической организации рабочего стола. Код проекта написан на языке С++ с использованием фреймворка Qt и распространяется под лицензией LGPL 2.1.

В состав первого выпуска вошли следующие компоненты, адаптированные для работы в окружении на базе Wayland (остальные компоненты LXQt используются без модификации):

  • LWQt Mutter — композитный менеджер на базе Mutter.
  • LWQt KWindowSystem — библиотека для работы с оконными системами, перенесена из KDE Frameworks 5.92.0.
  • LWQt QtWayland — Qt-модуль с реализацией компонентов для работы Qt-приложений в окружении Wayland, перенесён из Qt 5.15.2.
  • LWQt Session — менеджер сеансов.
  • LWQt Panel — панель.
  • LWQt PCManFM — файловый менеджер.



Источник: opennet.ru

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