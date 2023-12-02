Первый выпуск мультимедийной библиотеки LDL c поддержкой старых систем

Представляю Вашему вниманию разработанную мной первую версию мультимедийной библиотеки Little DirectMedia Layer, сокращённо LDL.

Библиотека написана на С++ 98 стандарта, что позволяет компилировать ее начиная с Visual C++ 6.0. Код распространяется на условиях Boost Software License 1.0. Но библиотека не ограничивает программистов в выборе стандарта языка C++, программист может использовать любой современный стандарт языка. Я придерживаюсь философии downgrade — это использование старых устройств и софта в повседневной жизни, когда компании не поддерживают свои же «устаревшие» операционные системы или устройства, увеличивая с каждой новой версией своего продукта системные требования, или прекращают поддержку девайса. Миллиарды устройств по всему миру ежесекундно перемалывают миллиарды инструкций неоптимизированного кода.

В этом году я выступил на конференции С++ 2023 с докладом «Вперед в прошлое, или Разрабатываем фреймворк под Windows 95 в 2023 году».

Своим проектом я хочу доказать, что старое железо еще может приносить пользу и его рано списывать в утиль. Есть что-то чарующее в старых технологиях, подходах и железках, а еще это вызов новым библиотекам и программам.

В самом начале процесса разработки я и не предполагал, что данная библиотека вообще возможна. Но при практической реализации прототипа, добавляя строчку за строчкой в фундамент будущей библиотеки, убеждался в возможности ее создания и практическом применении.

Резюмируя вышесказанное, возможно писать быстрые программы, нужно просто воспользоваться знаниями древних.

Возможности библиотеки:

поддержка Linux Debian 3 и выше (обеспечена нативная сборка);

поддержка Windows 95 — Windows 11;

простое API для работы с 2D графикой;

загрузка множества графических форматов (bmp, png, tga, jpg);

кроссплатформенное API над окнами и событиями ОС;

для аппаратного ускорения графики используется OpenGL 1.2 и

OpenGL 3.3, присутствует поддержка обработки графики только на ЦПУ, если отсутствует аппаратное ускорение;

рендер может быть выбран динамически при загрузке приложения;

единое API для всех систем — напиши один раз и компилируй везде!

воспроизведение звука;

динамическая и статическая линковка.

Планы на будущее:

поточное воспроизведение звука;

вывод текста с поддержкой библиотеки freetype;

дополнительные рендеры Direct3D 9, 10, 11;

API для работы с потоками;

встроенная поддержка API для работы с сетью;

портирование фреймворка на другие платформы: Android, IOS, MacOs.

Ссылки:

Источник: linux.org.ru