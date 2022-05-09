Первый выпуск проекта Weron, развивающего VPN на базе протокола WebRTC

Опубликован первый выпуск Weron VPN, позволяющего создавать оврлейные сети, объединяющие территориально разнесённые хосты в одну виртуальную сеть, узлы которой взаимодействует друг с другом напрямую (P2P). Поддерживается создание виртуальных IP-сетей (layer 3) и Ethernet-сетей (layer 2). Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPLv3. Готовые сборки подготовлены для Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, macOS и Windows.

Ключевым отличием от таких проектов как Tailscale, WireGuard и ZeroTier является использование протокола WebRTC для взаимодействия узлов в виртуальной сети. Преимуществом использования WebRTC в качестве транспорта называется более высокая стойкость к блокировке трафика VPN, так как данный получил активно используется в популярных программах для проведения видео- и аудио-конференций, таких как Zoom. WebRTC также предоставляет готовые средства для доступа к узлам, работающим за трансляторами адресов (NAT), и обхода корпоративных межсетевых экранов при помощи протоколов STUN и TURN.

Weron может применяться для создания единых доверительных сетей, объединяющих локальные хосты с системами, работающими в облачных окружениях. Низкие накладные расходы при использовании WebRTC в сетях с низкими задержками также даёт возможность создавать на базе Weron безопасные домашние сети для защиты трафика между хостами внутри локальных сетей. Для разработчиков предоставляется API, при помощи которого можно создавать собственные распределённые приложения, обладающие такими возможностями, как автоматическое возобновление соединения и установка одновременно нескольких каналов связи.



Источник: opennet.ru