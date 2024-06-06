Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes

Разработчики из проекта KDE представили выпуск программы для ведения заметок KleverNotes 1.0, которая написана с использованием фреймворка Kirigami и может использоваться как на десктопах, так и на мобильных устройствах. При написании заметок предлагается использовать разметку Markdown, результат применения которой сразу отображается в области предпросмотра. Кроме этого поддерживается режим ведения списка задач (TODO) и вставка простейших рисунков линиями.

Заметки могут размещаться в иерархическом виде с разбивкой на категории и группы. Функциональность приложения расширяется через плагины, например, доступны плагины для связывания разных заметок, подсветки синтаксиса, быстрой вставки emoji и создания диаграмм с использованием разметки PlantUML. Стиль предпросмотра текста в формате Markdown может изменяться пользователем при помощи тем оформления, использующих CSS.