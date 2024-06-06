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Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes

Разработчики из проекта KDE представили выпуск программы для ведения заметок KleverNotes 1.0, которая написана с использованием фреймворка Kirigami и может использоваться как на десктопах, так и на мобильных устройствах. При написании заметок предлагается использовать разметку Markdown, результат применения которой сразу отображается в области предпросмотра. Кроме этого поддерживается режим ведения списка задач (TODO) и вставка простейших рисунков линиями.

Заметки могут размещаться в иерархическом виде с разбивкой на категории и группы. Функциональность приложения расширяется через плагины, например, доступны плагины для связывания разных заметок, подсветки синтаксиса, быстрой вставки emoji и создания диаграмм с использованием разметки PlantUML. Стиль предпросмотра текста в формате Markdown может изменяться пользователем при помощи тем оформления, использующих CSS.

Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes
Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes
Первый выпуск программы для ведения заметок KleverNotes


Источник: opennet.ru

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