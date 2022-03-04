Первый выпуск sdl12-compat, слоя совместимости с SDL 1.2, работающего через SDL 2

Опубликован первый выпуск слоя совместимости sdl12-compat, предоставляющего API, совместимый с двоичным и исходным кодом SDL 1.2, но работающий поверх SDL 2. Проект может выступать в качестве полной замены SDL 1.2 и пригоден для организации выполнения устаревших программ, написанных для SDL 1.2, используя современные возможности актуальной ветки SDL 2. В том числе sdl12-compat позволяет запускать приложения с неродным разрешением экрана, не меняя при этом фактическое разрешение экрана в системе и используя для отрисовки OpenGL.



Источник: opennet.ru