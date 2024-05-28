Первый выпуск XMPP-клиента Conversations Classic

После двух лет разработки опубликован первый выпуск проекта Conversations Classic (2.2), развивающего форк XMPP-клиента Conversations для платформы Android. Программа поддерживает такие возможности, как сквозное шифрование, передачу изображений и файлов, звуковые и видео вызовы, голосовые сообщения, конференции, индикацию прочитанного, синхронизацию с десктоп-системами, интеграцию с адресной книгой и привязку нескольких учётных записей. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv3.

Форк создан в связи с кардинальным изменением интерфейса в оригинальном приложении Conversations, переведённого на использование концепции дизайна «Material 2.0», а также из-за своеобразной реакции автора Conversations на сообщения об ошибках и пулл-запросы. Одной из целей проекта является создание удобных и современных свободных Jabber-клиентов для всех платформ (Linux/BSD, Android, iOS, MacOS, Windows) с поддержкой всех возможностей Jabber, среди которых сквозное шифрование, синхронизация между доверенными усторойствами, шифрованные голосовых и видео звонков, обмен файлами.

Среди изменений в Conversations Classic 2.2:

DTMF (тональный набор) при звонках, который может быть полезен при осуществлении звонков в телефонные сети общего пользования.

Начальная реализация выставления реакций на сообщения (XEP-0444).

Добавлен встроенный редактор изображений, применяемый при отправке картинок и фотографий.

Реализована возможность выбора сразу нескольких сообщений для копирования или перенаправления. При копировании нескольких сообщений обеспечено прикрепления сведений об авторе и дате.

В контекстное меню добавлен пункт «сохранённые сообщения» (чат с самим собой).

Добавлен управляющий жест «смахнуть» для ответа (swipe-to-reply).

Введена группировка контактов и бесед по тегам.

Для вложений добавлена поддержка действия «Сохранить в загрузках».

Добавлена поддержка множественного выбора сообщений на экране «Поделиться с».

Добавлен вывод меню действий для выбранного контакта при длительном нажатии на беседу.

Добавлена функция выбора основного цвета (акцента).

Добавлена настройка для автоматической загрузки всех файлов при подключении к Wi-Fi.

Добавлена поддержка «XEP-0061» (Message Replies) с возможностью перехода на отвеченное сообщение.

Улучшена обработка сохранённых сообщений.

Улучшено отображение сообщений в чате (прекращено использование монолитного списка).

Улучшено поведение кнопки прокрутки в конец диалога.

Улучшены ответы на сообщения с файлами или изображениями.

Улучшен поиск сообщений: теперь можно перейти на конкретное место в диалоге на нужном сообщении.

Улучшена обработка уведомлений и настройки ограничения уведомлений для каждого контакта.

Улучшена настройка звуков уведомлений.

Налажена работа голосовых вызовов для поддержки всех существующих клиентов, поддерживающих голосовые и видео-звонки с DTLS-SRTP.

Сокращено потребление памяти и аккумулятора при длительной работе с большим количеством открытых чатов.

Добавлены новые пиктограммы запуска приложения и новая категория пользовательского интерфейса в настройках эксперта. Изменено цветовое оформление.

По умолчанию отключено обязательное шифрование OMEMO.

Добавлены кнопки для копирования JID-контактов и восстановления резервной копии.

Удалена старая система сообщений об ошибках. В новой системе используется экспорт в текстовый файл вместо отправки в конференцию автора.

Источник: opennet.ru