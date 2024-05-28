Первый выпуск XMPP-клиента Conversations Classic

После двух лет разработки опубликован первый выпуск проекта Conversations Classic (2.2), развивающего форк XMPP-клиента Conversations для платформы Android. Программа поддерживает такие возможности, как сквозное шифрование, передачу изображений и файлов, звуковые и видео вызовы, голосовые сообщения, конференции, индикацию прочитанного, синхронизацию с десктоп-системами, интеграцию с адресной книгой и привязку нескольких учётных записей. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией GPLv3.
Форк создан в связи с кардинальным изменением интерфейса в оригинальном приложении Conversations, переведённого на использование концепции дизайна «Material 2.0», а также из-за своеобразной реакции автора Conversations на сообщения об ошибках и пулл-запросы. Одной из целей проекта является создание удобных и современных свободных Jabber-клиентов для всех платформ (Linux/BSD, Android, iOS, MacOS, Windows) с поддержкой всех возможностей Jabber, среди которых сквозное шифрование, синхронизация между доверенными усторойствами, шифрованные голосовых и видео звонков, обмен файлами.
Среди изменений в Conversations Classic 2.2:
- DTMF (тональный набор) при звонках, который может быть полезен при осуществлении звонков в телефонные сети общего пользования.
- Начальная реализация выставления реакций на сообщения (XEP-0444).
- Добавлен встроенный редактор изображений, применяемый при отправке картинок и фотографий.
- Реализована возможность выбора сразу нескольких сообщений для копирования или перенаправления. При копировании нескольких сообщений обеспечено прикрепления сведений об авторе и дате.
- В контекстное меню добавлен пункт «сохранённые сообщения» (чат с самим собой).
- Добавлен управляющий жест «смахнуть» для ответа (swipe-to-reply).
- Введена группировка контактов и бесед по тегам.
- Для вложений добавлена поддержка действия «Сохранить в загрузках».
- Добавлена поддержка множественного выбора сообщений на экране «Поделиться с».
- Добавлен вывод меню действий для выбранного контакта при длительном нажатии на беседу.
- Добавлена функция выбора основного цвета (акцента).
- Добавлена настройка для автоматической загрузки всех файлов при подключении к Wi-Fi.
- Добавлена поддержка «XEP-0061» (Message Replies) с возможностью перехода на отвеченное сообщение.
- Улучшена обработка сохранённых сообщений.
- Улучшено отображение сообщений в чате (прекращено использование монолитного списка).
- Улучшено поведение кнопки прокрутки в конец диалога.
- Улучшены ответы на сообщения с файлами или изображениями.
- Улучшен поиск сообщений: теперь можно перейти на конкретное место в диалоге на нужном сообщении.
- Улучшена обработка уведомлений и настройки ограничения уведомлений для каждого контакта.
- Улучшена настройка звуков уведомлений.
- Налажена работа голосовых вызовов для поддержки всех существующих клиентов, поддерживающих голосовые и видео-звонки с DTLS-SRTP.
- Сокращено потребление памяти и аккумулятора при длительной работе с большим количеством открытых чатов.
- Добавлены новые пиктограммы запуска приложения и новая категория пользовательского интерфейса в настройках эксперта. Изменено цветовое оформление.
- По умолчанию отключено обязательное шифрование OMEMO.
- Добавлены кнопки для копирования JID-контактов и восстановления резервной копии.
- Удалена старая система сообщений об ошибках. В новой системе используется экспорт в текстовый файл вместо отправки в конференцию автора.
Источник: opennet.ru