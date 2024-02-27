Первым устройством Apple с гибким дисплеем будет не iPhone

Смартфоны с гибким дисплеем, которые позволяют оснащать данные устройства складным корпусом, активно осваивают премиальный ценовой сегмент. Apple, у которой подобного смартфона нет, это определённо не может нравиться, но знакомые с планами компании источники утверждают, что её первое устройство с гибким дисплеем не будет смартфоном. Источник изображения: Apple

Источник: 3dnews.ru