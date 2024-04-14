Петабайт на колёсиках: Fujifilm выпустила автономное ленточное хранилище Kangaroo

Компания Fujifilm анонсировала ленточное хранилище Kangaroo для крупных корпоративных пользователей, которым необходимо архивировать большие объёмы информации. К выпуску также готовится модификация Kangaroo Lite, ориентированная на предприятия малого и среднего бизнеса. Kangaroo — это полностью самостоятельное решение класса «всё в одном», у которого все компоненты заключены в корпус на колёсиках для удобства перемещения. Габариты составляют 113 × 60,4 × 104 см.

Источник: 3dnews.ru