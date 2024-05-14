Philips выпустила 27-дюймовый игровой монитор Evnia 27M2N6800ML с 4K, 165 Гц и подсветкой QD-Mini-LED

Компания Philips представила 27-дюймовый игровой монитор Evnia 27M2N6800ML, оснащённый подсветкой Mini LED с квантовыми точками (QD-Mini-LED). Новинка предлагает 1152 зон локального затемнения и сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Источник изображений: Philips
Источник: 3dnews.ru
Компания Philips представила 27-дюймовый игровой монитор Evnia 27M2N6800ML, оснащённый подсветкой Mini LED с квантовыми точками (QD-Mini-LED). Новинка предлагает 1152 зон локального затемнения и сертификацию VESA DisplayHDR 1000. Источник изображений: Philips