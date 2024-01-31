Phison выпустила индустриальные SSD серий S12DI и S17T для систем видеонаблюдения и промышленного оборудования

Компания Phison анонсировала SSD семейств S12DI и S17T, выполненные в SFF-формате с толщиной корпуса 7 мм. Изделия специально спроектированы для систем видеонаблюдения. В обоих случаях задействован интерфейс SATA-3, тогда как тип применённых флеш-чипов не уточняется. Серия S17T включает устройства вместимостью 960 Гбайт, а также 1,92 и 3,84 Тбайт. Заявленная скорость последовательного чтения составляет до 550 Мбайт/с, скорость последовательной записи — до 510 Мбайт/с. Величина IOPS при произвольном чтении данных блоками по 4 Кбайт достигает 97 тыс., при произвольной записи — 86 тыс. Средняя наработка на отказ (MTBF) — 2 млн часов. Накопители могут эксплуатироваться при температурах 0 до +70 °C. Энергопотребление в активном режиме не превышает 1,4 Вт.

Источник: 3dnews.ru