Pivotal начала принимать заказы на одноместные электролёты ценой от $190 000 — для них не нужна лицензия пилота

Американский стартап Pivotal (ранее Opener.aero) начал сбор предварительных заказов на одноместный октокоптер Helix. Для управления этим сверхлёгким летательным аппаратом лицензия пилота не требуется. Однако летать вблизи аэродромов и мест скопления людей будет запрещено. Цена транспортного средства будет начинаться со $190 тыс., но удовольствие получить электролёт среди первых обойдётся в $290 тыс. Источник изображения: Helix

Источник: 3dnews.ru