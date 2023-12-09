pkgconf 2.1.0

22 ноября, после более двух месяцев разработки, состоялся выпуск 2.1.0 кроссплатформенной консольной утилиты pkgconf и библиотеки libpkgconf, написанных на языке C с минимальными зависимостями.
Утилита создана как альтернатива pkg-config от проекта freedesktop.org и предназначена для помощи в настройке флагов компилятора и компоновщика; обычно совместно с утилитами autotools.
Список изменений:
- решение анализатора больше не «сплющивается»;
- исправлены предупреждения компилятора GCC 14 с опцией -Walloc-size;
- добавлен ключ —solution для вывода состояния анализатора;
- улучшен вывод —digraph;
- если родительская зависимость подключается через requires.private, то требуемые зависимости также переносятся в requires.private;
- удаление завершающих пробелов при обработке аргументов пакета;
- функция strncmp() больше не используется при сравнении версий ключом —modversion;
- для autoconf обновлён макрос проверки флага компиляции;
- добавлена возможность конфигурирования системного пути по умолчанию в файле meson.build;
- исправлен порядок обработки PKG_CONFIG_LIBDIR и PKG_CONFIG_PATH.
Источник: linux.org.ru