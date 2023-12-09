pkgconf 2.1.0

22 ноября, после более двух месяцев разработки, состоялся выпуск 2.1.0 кроссплатформенной консольной утилиты pkgconf и библиотеки libpkgconf, написанных на языке C с минимальными зависимостями.

Утилита создана как альтернатива pkg-config от проекта freedesktop.org и предназначена для помощи в настройке флагов компилятора и компоновщика; обычно совместно с утилитами autotools.

Список изменений:

решение анализатора больше не «сплющивается»;

исправлены предупреждения компилятора GCC 14 с опцией -Walloc-size;

добавлен ключ —solution для вывода состояния анализатора;

улучшен вывод —digraph;

если родительская зависимость подключается через requires.private, то требуемые зависимости также переносятся в requires.private;

удаление завершающих пробелов при обработке аргументов пакета;

функция strncmp() больше не используется при сравнении версий ключом —modversion;

для autoconf обновлён макрос проверки флага компиляции;

добавлена возможность конфигурирования системного пути по умолчанию в файле meson.build;

исправлен порядок обработки PKG_CONFIG_LIBDIR и PKG_CONFIG_PATH.

Источник: linux.org.ru