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pkgconf 2.1.0

pkgconf 2.1.0

22 ноября, после более двух месяцев разработки, состоялся выпуск 2.1.0 кроссплатформенной консольной утилиты pkgconf и библиотеки libpkgconf, написанных на языке C с минимальными зависимостями.
Утилита создана как альтернатива pkg-config от проекта freedesktop.org и предназначена для помощи в настройке флагов компилятора и компоновщика; обычно совместно с утилитами autotools.

Список изменений:

  • решение анализатора больше не «сплющивается»;
  • исправлены предупреждения компилятора GCC 14 с опцией -Walloc-size;
  • добавлен ключ —solution для вывода состояния анализатора;
  • улучшен вывод —digraph;
  • если родительская зависимость подключается через requires.private, то требуемые зависимости также переносятся в requires.private;
  • удаление завершающих пробелов при обработке аргументов пакета;
  • функция strncmp() больше не используется при сравнении версий ключом —modversion;
  • для autoconf обновлён макрос проверки флага компиляции;
  • добавлена возможность конфигурирования системного пути по умолчанию в файле meson.build;
  • исправлен порядок обработки PKG_CONFIG_LIBDIR и PKG_CONFIG_PATH.

Источник: linux.org.ru

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