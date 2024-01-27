План развития оболочки рабочего стола Budgie в 2024 году

Организация Buddies Of Budgie опубликовала отчёт о развитии оболочки рабочего стола Budgie, в котором кроме прошлых достижений (информация повторяет обзоры 10.8, 10.8.1 10.7, 10.7.1, 10.7.2) упомянуты и некоторые планы на нынешний год. Основное внимание в 2024 году будет сосредоточено на реализации поддержки протокола Wayland и развитию ветки Budgie 11, которая будет поддерживать только Wayland.

Продолжается развитие композитного менеджера Magpie, временного форка композитного менеджера Mutter из GNOME 43, созданного для подготовки к переходу на протокол Wayland. В текущем виде Budgie по-прежнему использует X11, но после доведения Magpie до версии 1.0 и создания собственного композитного менеджера для Wayland, основанного на wlroots, будет осуществлён переход на использование Wayland с полным прекращением поддержи X11. Из уже выполненных работ отмечается портирование на Wayland апплетов для навигации по окнам и виртуальным рабочим столам (Show Desktop, Tab Switcher, Workspaces и IconTasklist).

В первом квартале 2024 года планируют сформировать релиз Budgie 10.9, в который будут включены наработки по использованию библиотеки libxfce4windowing, предоставляющей слой для абстрагирования от графической подсистемы, способный работать поверх X11 и Wayland. В новой версии также планируют завершить добавление возможности работы с Wayland во всех базовых апплетах. Для тестирования будет предложен сеанс, использующий Wayland.

Во втором квартале намечена работа по реализации поддержки Wayland в конфигураторе (Budgie Control Center) и на рабочем столе. Оболочка будет доведена до состояния, готового для работы поверх композитного сервера Magpie v1. Начнётся работа по обеспечению поддержки xdg-порталов для Flatpak.

В третьем и четвёртом кварталах работа будет нацелена на подготовку выпусков, поддерживающих только Wayland, которые будут постепенно доводиться до желаемого состояния. Ветка Budgie 10 будет переведена в режим сопровождения, в котором будут приниматься только исправления ошибок и изменения, связанные с поддержкой Wayland. Основные усилия будут переключены на развитие ветки Budgie 11. Из планов также отмечается работа над новым конфигуратором Budgie Control Center, расширение функциональности апплетов и переработка панели.