Планы Red Hat на X.org и Wayland в RHEL 10

Согласно плану, обнародованному Карлосом Санчесом (Carlos Soriano Sanchez), из Red Hat Enterprise Linux 10 будет удален графический сервер X.org и связанные с ним компоненты. Релиз Red Hat Enterprise Linux 10 намечен на 2025 год, CentOS Stream 10 — на 2024 год. Для обеспечения работы приложений, требующих X11, будет использоваться XWayland.

Таким образом, в 2029 году (к моменту окончания первого этапа поддержки Red Hat Enterprise Linux 9) стоит ожидать появление первого аппаратного обеспечения, не поддерживающего X11. На данный момент поддержка аппаратным обеспечением Х11 является необходимым условием для работоспособности Red Hat Enterprise Linux 8/9 и CentOS Stream 8/9 на протоколе X11.

Источник: linux.org.ru