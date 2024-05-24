Планы Ubuntu по переходу на Wayland по умолчанию

В недавно опубликованном посте «Ubuntu Desktop’s 24.10 Dev Cycle — The Roadmap», Оливер Смит рассказал, что разработчики планируют сделать Wayland графическим сервером по умолчанию для всех пользователей. Начиная с версии Ubuntu 24.10, он будет доступен для видеокарт NVIDIA.

Разработчики также добавили, что добавление Wayland во временные релизы, поможет им найти и решить проблемы, которые могут появиться в процессе перехода на Wayland, что в свою очередь поможет выпустить стабильный релиз Ubuntu 26.04 LTS.

Источник: linux.org.ru