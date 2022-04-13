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Планы в отношении следующего поколения дистрибутива SUSE Linux

Разработчики из компании SUSE поделились первыми планами по развитию будущей значительной ветки дистрибутива SUSE Linux Enterprise, которая представлена под кодовыми именем ALP (Adaptable Linux Platform). В новой ветке планируется предложить некоторые радикальные изменения, как в самом дистрибутиве, так и в методах его разработки.

В частности, компания SUSE намерена уйти от модели подготовки SUSE Linux за закрытыми дверями в пользу открытого процесса разработки. Если раньше, вся разработка выполнялась внутри компании и после готовности выдавался результат, то теперь процессы создания дистрибутива и его сборки станут публичными, что позволит заинтересованным лицам отслеживать проводимую работу и принимать участие в разработке.

Вторым важным изменением станет разделение базовой основы дистрибутива на две части: урезанную «host OS» для работы поверх оборудования и слой для поддержки приложений, ориентированный на запуск в контейнерах и виртуальных машинах. Идея в том, чтобы в «host OS» развивать минимальное окружение, необходимое для поддержки и управления оборудованием, а все приложения и компоненты пространства пользователя запускать не в смешанном окружении, а в отдельных контейнерах или в виртуальных машинах, выполняемых поверх «host OS» и изолированных друг от друга. Подробности обещают сообщить позднее, но в ходе обсуждения упоминается проект MicroOS, развивающий урезанный вариант дистрибутива, использующий систему атомарной установки и автоматического применения обновлений.

Источник: opennet.ru

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