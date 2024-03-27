Plasma 6.0.3

Сегодня KDE выпускает обновление с исправлением ошибок для KDE Plasma 6 версии 6.0.3

В этот выпуск добавлены исправления за две недели от участников KDE. Всего было более 149 исправлений, вот некоторые из них:

Сглажена анимация наведения/снятия плавающей панели при использовании коэффициента масштабирования, как при использовании коэффициента масштабирования более 100%, так и в целом.

Записи на странице автозапуска системных настроек теперь сортируются в алфавитном порядке, а не в порядке их добавления.

Исправлена ​​ошибка, приводившая к сбою Gwenview при попытке воспроизвести видео.

Исправлена ​​проблема в Okular, приводившая к сбою при закрытии аннотации к заметке, когда была активирована проверка правописания.

Установка шрифта в Wayland теперь работает вместо сбоя системных настроек.

Plasma больше не завершает работу при воспроизведении определенных музыкальных клипов на Spotify.

Исправлена проблема, из-за которой некоторые окна XWayland могли постоянно изменять размер при использовании определенных коэффициентов дробного масштабирования в Qt 6.7.

Исправлен звук загрузки, который переставал воспроизводиться при загрузке после всех изменений, связанных со звуком, внесенных в Plasma 6.

Исправлена ​​недавняя регрессия в настройках нескольких мониторов, из-за которой виджеты диспетчера задач отображали задачи не на том экране, а уведомления на X11 появлялись в центре одного из экранов вместо правильного положения.

Субпиксельные предпросмотры на странице «Шрифты» в Системных настройках теперь корректно отображаются в Wayland.

Исправлена ​​ошибка Qt в системном мониторе, приводившая к сбою при попытке открыть боковую панель сведений на странице приложений.

Источник: linux.org.ru