Плата CWWK CW-J6-NAS получила шесть портов SATA-3, два разъёма M.2 2280 и три 2.5GbE-порта

По сообщению ресурса CNX-Software, в продаже появилась плата CWWK CW-J6-NAS, предназначенная для построения сетевых хранилищ данных. Решение выполнено в форм-факторе Mini-ITX с габаритами 170 × 170 мм, а в основу положена платформа Intel Elkhart Lake. Примечательно, что на официальном сайте CWWK страница продукта была доступна некоторое время назад, но потом пропала. В зависимости от модификации задействован процессор Celeron J6412 (до 2,6 ГГц) или Celeron J6413 (до 3,0 ГГц). Эти 10-Вт чипы содержат четыре вычислительных ядра (SMT нет) и ускоритель Intel UHD Graphics. Доступны два слота для модулей DDR4-2400/2666/3200 SO-DIMM суммарным объёмом до 64 Гбайт.

Источник: 3dnews.ru