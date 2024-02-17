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Платформа совместной разработки Forgejo полностью отделилась от Gitea

Разработчики платформы совместной разработки Forgejo объявили об изменении модели развития. Вместо поддержания синхронизированного форка Gitea, проект Forgejo теперь ответвился в полностью независимую кодовую базу, которая будет развиваться самодостаточно и идти собственным путём. Отмечается, что полный форк является кульминацией расхождения моделей развития и управления Forgejo и Gitea.

Проект Forgejo возник в октябре 22-го года в результате «мягкого» форка Gitea. Под управлением Forgejo работает хостинг Codeberg.org. Код проекта написан на языке Go и поставляется под лицензией MIT. Форк был создан в ответ на попытки коммерциализации Gitea и перехода управления в руки коммерческой компании. В Forgejo было продолжено применение принципов независимого управления и сохранена подконтрольность сообществу. До сих пор в Forgejo регулярно переносились все изменения кода Gitea, но также добавлялись и собственные новые возможности, отсутствующие в Gitea. Чем больше собственных возможностей добавлялось в Forgejo, тем больше усложнялся процесс синхронизации кодовых баз.

Полное отделение упростит сопровождение, продвижение новой функциональности и исправление ошибок, а также позволит ускорить сокращение технологического долга и даст возможность сэкономить ресурсы, расходуемые на анализ конфликтов с изменениями, появляющимися в кодовой базе Gitea. Ценой полного ответвления станет невозможность использования Forgejo в качестве прозрачной замены Gitea и усложнение перехода с Gitea на Forgejo. При этом API в Forgejo по возможности будет сохраняться совместимым с API Gitea.

Источник: opennet.ru

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