Платформа совместной разработки SourceHut запрещает размещение проектов, связанных с криптовалютами

Платформа совместной разработки SourceHut анонсировала предстоящее изменение условий использования. Новые условия, которые начнут действовать с 1 января 2023 года, запрещают размещение содержимого, связанного с криптовалютами и блокчейном. После начала действия новых условий в том числе планируют удалить все ранее размещённые подобные проекты. По отдельному запросу в службу поддержки для легальных и полезных проектов может быть сделано исключение. Также допускается восстановление удалённых проектов после рассмотрения апелляций. Приём пожертвований в криптовалюте не подпадает под запрет, хотя и выделен как не рекомендованный способ поддержки.

В качестве причины запрета криптовалют называется обилие мошеннических, криминальных, вредоносных и вводящих в заблуждение разработок в этой сфере, что негативно влияет на репутацию SourceHut и вредит сообществу. По мнению SourceHut, криптовалюты ассоциируется с рискованными инвестициями, манипуляциями людьми, слабо разбирающимися в экономике, обманными схемами быстрого заработка и криминальными схемами, связанными с программами-вымогателями, незаконной торговлей и обходом санкций. Несмотря на общую полезность идеи блокчейна, к использующим блокчейн проектам также решено применить блокировку, так как большинство проектов, продвигающих решения на базе блокчейна, несут те же социальные проблемы, что и криптовалюты.

Платформа Sourcehut отличается самобытным интерфейсом, не похожим на GitHub и GitLab, но простым, очень быстрым и работающим без JavaScript. Платформа предоставляет такие возможности, как работа с публичными и приватными репозиториями Git и Mercurial, гибкая система управления доступом, wiki, приём сообщений об ошибках, встроенная инфраструктура непрерывной интеграции, чат, обсуждения на базе email, древовидный просмотр архивов почтовых рассылок, рецензирование изменений через Web, добавление аннотаций к коду (прикрепления ссылок и документации). При включении соответствующих настроек допускается участие в разработке пользователей без локальных учётных записей (аутентификация через OAuth или участие по email). Код написан на языках Python и Go, и распространяется под лицензией GPLv3.



Источник: opennet.ru