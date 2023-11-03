PlayStation купит компанию iSIZE, чтобы сделать стриминг игр лучше с помощью ИИ

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) объявило о намерении приобрести основанную в 2016 году британскую фирму iSIZE, специализирующуюся на разработке ИИ-решений для улучшения качества видео при стриминге. Источник изображения: iSIZE

Источник: 3dnews.ru