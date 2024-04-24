Pluto 0.9.2

Состоялся корректирующий выпуск 0.9.2 консольного интерпретатора и встраиваемой библиотеки языка Pluto – альтернативной реализации языка Lua 5.4 со множеством изменений и улучшений в синтаксисе, стандартной библиотеке и интерпретаторе.

Участниками проекта также разрабатывается библиотека Soup.

Проекты написаны на языке C++ и рапространяются по лицензии MIT.

Список изменений:

исправлена ошибка компиляции на архитектуре aarch64;

исправлен вызов методов в троичных выражениях (a ? b : c);

исправлена работа оператора := c улучшением сообщений об ошибках.

Источник: linux.org.ru