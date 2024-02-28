По мотивам «Паранормального явления» выйдет жуткий хоррор от разработчика The Mortuary Assistant — первый тизер Paranormal Activity: Found Footage

За 17 лет по мотивам фильмов ужасов о сверхъестественном «Паранормальное явление» (Paranormal Activity) вышло всего две игры. Ни одна серьёзного успеха не имела, но в кинокомпании Paramount решились попробовать в третий раз. Источник изображения: Steam (Котуся)

Источник: 3dnews.ru