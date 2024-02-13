По Рейну начали курсировать контейнеровозы на водородном топливе

Нидерландская судостроительная компания Holland Shipyard Group начала переоборудовать баржу-контейнеровоз FPS Waal с дизельных двигателей на электрические с питанием от водородных топливных элементов. Заказчик работ — компания Future Proof Shipping — в течение следующих пяти лет намерена построить и запустить по Рейну до 10 каботажных судов с нулевым уровнем выбросов CO2, что сделает воздух над рекой немного чище и свежее. Источник изображения: Future Proof Shipping

Источник: 3dnews.ru