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По требованию регуляторов Tesla усилила контроль за поведением водителя при активности автопилота

На уходящей неделе американское агентство NHTSA принудило компанию Tesla обновить бортовое ПО на 2 млн электромобилей данной марки с целью усиления контроля за поведением водителей при активности систем Autopilot и FSD. Данные обновления уже начали распространяться, и по их содержанию можно понять, что контроль был усилен. Источник изображения: Tesla
Источник: 3dnews.ru

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