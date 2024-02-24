По всему миру уже продано более 2 млрд 5G-смартфонов — на это ушло менее 5 лет

По данным исследовательской компании Counterpoint, в четвёртом квартале 2023 года количество проданных за всё время по всему миру смартфонов с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G) перешагнуло отметку в 2 млрд устройств. Крупнейшими поставщиками 5G-смартфонов стали Apple и Samsung, которые на двоих реализовали более 1 млрд таких устройств. Источник изображения: ADMC / pixabay.com

Источник: 3dnews.ru