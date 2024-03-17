По заказу американской разведки SpaceX формирует сеть из сотен спутников-шпионов

Частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска (Elon Musk) с момента своего основания неплохо зарабатывает на правительственных контрактах, и агентству Reuters в конце текущей недели удалось узнать, что в интересах военной разведки США она с 2020 года формирует низкоорбитальную сеть из сотен спутников-шпионов, а сумма контракта измеряется $1,8 млрд. Источник изображения: SpaceX

Источник: 3dnews.ru