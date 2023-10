Почему Go — оптимальный язык для новичка в IT?

Эксперты Яндекс Практикума советуют начинать изучать программирование с языка Go. Аргументов масса: Go входит в десятку самых востребованных языков на рынке, применяется во многих сферах бизнеса, а спрос на Go-разработчиков растёт каждый год. Но главное — Go прост в изучении. Как в Google придумали Go

Источник: 3dnews.ru