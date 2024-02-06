Почти половина россиян пользуется Telegram ежедневно

За прошлый год доля ежедневно использующих мессенджер Telegram в России выросла более чем на 20 %, что составляет почти половину всего населения страны старше 12 лет, сообщил ресурс РБК со ссылкой на исследование Mediascope. Со среднесуточным охватом в 47 % Telegram занимает четвёртое место по популярности среди интернет-ресурсов в России, уступая WhatsApp (61 %), «Яндексу» (56 %) и Google (53 %). Источник изображения: Eyestetix Studio/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru