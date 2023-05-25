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Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

Разработчики проекта Thunderbird представили новый логотип, который подготовил дизайнер Джон Хигс (Jon Hicks), ранее разработавший логотипы Firefox и Mozilla. Новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla. Новый логотип планируют начать поставлять в выпуске Thunderbird 115, запланированном на 4 июля. Кроме логотипа в Thunderbird 115 будет значительно переработан интерфейс пользователя и появится новый режим оформления боковой панели, более понятный начинающим пользователям (возможность возврата старой панели будет сохранена).

Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип
Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип
Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип
Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип


Источник: opennet.ru

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