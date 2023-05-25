Почтовый клиент Thunderbird представил новый логотип

Разработчики проекта Thunderbird представили новый логотип, который подготовил дизайнер Джон Хигс (Jon Hicks), ранее разработавший логотипы Firefox и Mozilla. Новый логотип выполнен в едином стиле с логотипом Firefox и подчёркивает связь c проектами Mozilla. Новый логотип планируют начать поставлять в выпуске Thunderbird 115, запланированном на 4 июля. Кроме логотипа в Thunderbird 115 будет значительно переработан интерфейс пользователя и появится новый режим оформления боковой панели, более понятный начинающим пользователям (возможность возврата старой панели будет сохранена).