Под давлением пользователей Google преодолела аппаратные ограничения для внедрения ИИ в Pixel 8

В декабре Google представила большую языковую модель Gemini Nano, оптимизированную для мобильных устройств. По словам компании, ИИ станет неотъемлемой частью ОС Android, но в актуальной линейке устройств ИИ-функции получил лишь Pixel 8 Pro. Младший Pixel 8, основанный на том же чипсете Tensor G3, остался без встроенного ИИ из-за «аппаратных ограничений». После волны недовольства пользователей Google была вынуждена добавить в телефон ИИ-функции в следующем обновлении. Pixel 8 получит поддержку Gemini Nano в следующем выпуске обновлений Pixel сначала в качестве предварительной версии для разработчиков, обеспечивая возможность создания сводок на устройстве и интеллектуальных ответов в Gboard — так же, как в Pixel 8 Pro.

Источник: 3dnews.ru