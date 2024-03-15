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Подарок на 10-летие: моддер пробил барьер 60 кадров/с в Dark Souls 2, не сломав игру

Хардкорному ролевому экшену Dark Souls 2 от FromSoftware на днях исполнилось 10 лет, и моддер под псевдонимом emoose подготовил для всего сообщества проекта на ПК подарок — возможность играть без ограничения на 60 кадров/с. Источник изображений: Steam
Источник: 3dnews.ru

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