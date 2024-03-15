Подарок на 10-летие: моддер пробил барьер 60 кадров/с в Dark Souls 2, не сломав игру

Хардкорному ролевому экшену Dark Souls 2 от FromSoftware на днях исполнилось 10 лет, и моддер под псевдонимом emoose подготовил для всего сообщества проекта на ПК подарок — возможность играть без ограничения на 60 кадров/с. Источник изображений: Steam

Источник: 3dnews.ru